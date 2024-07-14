Варавина (Романенко) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варавина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варавин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно