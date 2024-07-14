Варавина (Романенко) Валентина Ивановна 01.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варавина (Романенко) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варавина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варавин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Варавин Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варавин Алексей Фёдорович

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