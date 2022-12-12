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Праздникова Татьяна Алексеевна
Праздникова Татьяна Алексеевна
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
15.06.1978
Пол
Женский
Отец
Праздников Алексей Георгиевич
1947 г.р.
Мать
Праздникова (Ширкина) Наталия Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1978
Отец:
Праздников Алексей Георгиевич
Мать:
Праздникова Наталия Николаевна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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