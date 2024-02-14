Мангасаров Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1932
Дата смерти15.05.1993
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1932
Отец: Мангасаров Арам Христофорович
Мать: Мангасарова Манушак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мангасарова (Белкина) Нелли
Рождение ребёнка
07.10.1964
Дочь: Петрова (Мангасарова) Инесса
Мать ребёнка: Мангасарова (Белкина) Нелли
Смерть
15.05.1993