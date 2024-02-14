Мангасаров Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангасаров Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1932

Дата смерти

15.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1932

Отец: Мангасаров Арам Христофорович

Мать: Мангасарова Манушак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангасарова (Белкина) Нелли

Рождение ребёнка
07.10.1964

Дочь: Петрова (Мангасарова) Инесса

Мать ребёнка: Мангасарова (Белкина) Нелли

Смерть
15.05.1993

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