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Базанова Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

25.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базанов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1952

Дочь: Романова Лариса Витальевна

Отец ребёнка: Базанов Виталий Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1957

Дочь: Фомина Марина Витальевна

Отец ребёнка: Базанов Виталий Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
25.01.2017
Череповец, город Череповец, Вологодская область

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