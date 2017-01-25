Базанова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти25.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1952
Дочь: Романова Лариса Витальевна
Отец ребёнка: Базанов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1957
Дочь: Фомина Марина Витальевна
Отец ребёнка: Базанов Виталий Иванович
Смерть
25.01.2017