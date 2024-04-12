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Вдовин Сергей Васильевич

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

08.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918

Отец: Вдовин Василий Сергеевич

Мать: Вдовина Анна Сергеевна

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #112 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Яков Сергеев Вдовин и девица Пар... Показать все
Крещение
09.09.1918
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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