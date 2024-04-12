Вдовин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1918
Отец: Вдовин Василий Сергеевич
Мать: Вдовина Анна Сергеевна
В метрической книге под #112 мужского пола, родители д. Березовец крестьянин В. С. Вдовин и жена Анна Сергеева, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Яков Сергеев Вдовин и девица Пар... Показать все
Крещение
09.09.1918
Смерть
Неизвестно