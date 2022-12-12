Уланова Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уланова Ксения Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Евгения Ерофеевна

Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Параскева Ерофеевна

Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Уланов Петр Ерофеевич

Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич

Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Уланов Василий Ерофеевич

Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Ерофей Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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