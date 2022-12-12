Уланова Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Евгения Ерофеевна
Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Параскева Ерофеевна
Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич
Уланово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1913
Отец ребёнка: Уланов Ерофей Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно