Пономарев Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1973
Дочь: (Пономарева) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна
Рождение ребёнка
09.06.1976
Дочь: (Пономарева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна
Рождение ребёнка
09.06.1976
Сын: Пономарев Борис Михайлович
Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна
Смерть
Неизвестно