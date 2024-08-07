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Пономарев Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949

Отец: Пономарев Борис Михайлович

Мать: (Храмова) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Майорова) Марина Вениаминовна

Рождение ребёнка
02.04.1973

Дочь: (Пономарева) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна

Рождение ребёнка
09.06.1976

Дочь: (Пономарева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна

Рождение ребёнка
09.06.1976

Сын: Пономарев Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Майорова) Марина Вениаминовна

Смерть
Неизвестно

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