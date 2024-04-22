Сметанин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Сметанина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
24.01.1882
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно