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Сметанин Сергей Васильевич

Место рождения

Дудкино, Судиславский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Сметанина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Сметанин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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