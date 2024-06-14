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Васильев Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1978

Дочь: Моренко Васильева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Васильева Серова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
02.04.1979

Сын: Васильев Александр Александрович

Мать ребёнка: Васильева Серова Любовь Викторовна

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