Васильев Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1978
Дочь: Моренко Васильева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Васильева Серова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
02.04.1979
Сын: Васильев Александр Александрович
Мать ребёнка: Васильева Серова Любовь Викторовна