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Данилов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

06.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Данилов Федор

Мать: Данилова Евдокия

Рождение ребёнка
29.03.1928

Дочь: Ивлева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
25.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лисичкина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Данилов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна

Смерть
06.12.1942
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