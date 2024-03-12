Данилов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти06.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Данилов Федор
Мать: Данилова Евдокия
Рождение ребёнка
29.03.1928
Дочь: Ивлева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лисичкина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Данилов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Данилова Анастасия Михайловна
Смерть
06.12.1942