Шеметова Александра Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Александра Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.2008

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2008

Отец: Шеметов Олег

Мать: Шеметова Юлия Геннадьевна

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