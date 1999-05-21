Факкарова Разина Хатипьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Факкарова Разина Хатипьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1999

Муж: Файзуллин Азат Галимзянович

Рождение ребёнка
29.09.1999

Сын: Файзуллин Динар Азатович

Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович

Рождение ребёнка
01.12.2004

Дочь: Файзуллина Айгуль Азатовна

Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович

Рождение ребёнка
15.12.2012

Дочь: Файзуллина Мариям Азатовна

Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович

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