Факкарова Разина Хатипьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1999
Рождение ребёнка
29.09.1999
Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович
Рождение ребёнка
01.12.2004
Дочь: Файзуллина Айгуль Азатовна
Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович
Рождение ребёнка
15.12.2012
Дочь: Файзуллина Мариям Азатовна
Отец ребёнка: Файзуллин Азат Галимзянович