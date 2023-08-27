Чумакова (Байдюк) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951
Отец: Байдюк Василий
Мать: Байдюк Мария
Рождение ребёнка
22.04.1972
Сын: Чумаков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Чумаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1978
Дочь: Щербина Елена Александровна
Отец ребёнка: Чумаков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно