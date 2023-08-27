Чумакова (Байдюк) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумакова (Байдюк) Тамара Васильевна

Чумакова (Байдюк) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951

Отец: Байдюк Василий

Мать: Байдюк Мария

Рождение ребёнка
22.04.1972

Сын: Чумаков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Чумаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1978

Дочь: Щербина Елена Александровна

Отец ребёнка: Чумаков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close