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Екатерина
Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1993
Пол
Женский
Отец
Сергей
1970 г.р.
Мать
Наталья
1974 г.р.
Дети
Даниил
18 г.р.
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.18
Сын:
Даниил
Отец ребёнка:
Виталий
Рождение
08.06.1993
Отец:
Сергей
Мать:
Наталья
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