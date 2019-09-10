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Жерносекова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1948

Дата смерти

10.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1971

Дочь: Щербицкая Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Жерносеков Вячеслав Семёнович

Рождение ребёнка
05.08.1971

Дочь: Щербицкая Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Жерносеков Вячеслав Семёнович

Рождение ребёнка
05.08.1971

Дочь: Щербицкая Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Жерносеков Вячеслав Семёнович

Рождение ребёнка
24.09.1976

Сын: Жерносеков Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Жерносеков Вячеслав Семёнович

Смерть
10.09.2019

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