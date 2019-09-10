Жерносекова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1948
Дата смерти10.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1971
Рождение ребёнка
05.08.1971
Рождение ребёнка
05.08.1971
Рождение ребёнка
24.09.1976
Сын: Жерносеков Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Жерносеков Вячеслав Семёнович
Смерть
10.09.2019