Хеж (Мез) Сариет Шиханчериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеж (Мез) Сариет Шиханчериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954

Отец: Мез Шиханчерий Салехович

Мать: Мез Аминет Хаджимусовна

Бракосочетание
28.12.1979

Муж: Хеж Арамбий Рамазанович

Яблоновский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
26.12.1980

Дочь: Блягоз Эмма Арамбиевна

Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович

Рождение ребёнка
26.11.1983

Дочь: Пченушай Альбина Арамбиевна

Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович

Рождение ребёнка
13.02.1985

Дочь: Хеж Ирина Арамбиевна

Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович

Рождение ребёнка
30.12.1988

Дочь: Хеж Марианна Арамбиевна

Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович

Рождение ребёнка
24.05.1990

Сын: Хеж Альберт Арамбиевич

Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович

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