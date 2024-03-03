Хеж (Мез) Сариет Шиханчериевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1954
Отец: Мез Шиханчерий Салехович
Мать: Мез Аминет Хаджимусовна
Бракосочетание
28.12.1979
Яблоновский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
26.12.1980
Дочь: Блягоз Эмма Арамбиевна
Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович
Рождение ребёнка
26.11.1983
Дочь: Пченушай Альбина Арамбиевна
Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович
Рождение ребёнка
13.02.1985
Дочь: Хеж Ирина Арамбиевна
Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович
Рождение ребёнка
30.12.1988
Дочь: Хеж Марианна Арамбиевна
Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович
Рождение ребёнка
24.05.1990
Отец ребёнка: Хеж Арамбий Рамазанович