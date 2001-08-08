Балабина Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабин Алексей Викторович
Рождение ребёнка
03.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балабин Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно