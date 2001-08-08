Балабина Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабина Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабин Алексей Викторович

Рождение ребёнка
03.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балабин Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабин Алексей Викторович

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