Александров Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Александров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1901 по 1941
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Александров Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Александрова (Рягузова) Ксения Васильевна
Вступление в колхоз
1929
Военная служба
15.08.1941
15.08.1941 г. призван Духовницким РВК.
Смерть
1941
Москва, город федерального значения Москва
Погиб при обороне Москвы. Место захоронения г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 15, Ваганьковское кладбище, Воинский некрополь.