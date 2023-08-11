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Александров Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Александров Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Рягузова) Ксения Васильевна

Место жительства
С 1901 по 1941
Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Александров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Александрова (Рягузова) Ксения Васильевна

Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Вступление в колхоз
1929
Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
15.08.1941
15.08.1941 г. призван Духовницким РВК.
Смерть
1941
Москва, город федерального значения Москва
Погиб при обороне Москвы. Место захоронения г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 15, Ваганьковское кладбище, Воинский некрополь.

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