Девятова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

С 1770 по 1771 г.р.
С 1784 по 1785 г.р.

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1770 по 1771

Сын: Девятов Семен

Отец ребёнка: Девятов Степан

Рождение ребёнка
С 1784 по 1785

Сын: Девятов Тимофей

Отец ребёнка: Девятов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Степан

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