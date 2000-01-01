Девятова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1770 по 1771
Сын: Девятов Семен
Отец ребёнка: Девятов Степан
Рождение ребёнка
С 1784 по 1785
Сын: Девятов Тимофей
Отец ребёнка: Девятов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Девятов Степан