Часов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1939
Дочь: Фролова Вера Ильинична
Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часов Николай Ильич
Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часов Анатолий Ильич
Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно