Часов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1939

Дочь: Фролова Вера Ильинична

Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Александр Ильич

Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Николай Ильич

Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Часова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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