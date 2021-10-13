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Соловьев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1957

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957

Отец: Соловьев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Короткова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Короткова) Ольга

Рождение ребёнка
17.08.1977

Дочь: Лукинская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга

Рождение ребёнка
03.06.1980

Сын: Соловьев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга

Рождение ребёнка
27.07.1986

Дочь: Соловьева Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга

Рождение ребёнка
18.05.1988

Дочь: Соловьева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга

Смерть
13.10.2021

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