Соловьев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1957
Дата смерти13.10.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957
Отец: Соловьев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1977
Дочь: Лукинская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга
Рождение ребёнка
03.06.1980
Сын: Соловьев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга
Рождение ребёнка
27.07.1986
Дочь: Соловьева Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга
Рождение ребёнка
18.05.1988
Дочь: Соловьева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева (Короткова) Ольга
Смерть
13.10.2021