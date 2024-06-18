Кузнецов Емельян Ефимович 08.08.1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Емельян Ефимович

Место рождения

Грачево

Дата рождения

08.08.1772

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1772

Отец: Ефим Иванович Кузнецов

Мать: Арина (Ирина) Семеновна

Грачево
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кузнецов Киприян

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кузнецов Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Бракосочетание
20.03.1807

Жена: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1813

Сын: Кузнецов Агафон Емельянович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Грачево
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кузнецов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна

Грачево
Смерть
1835
Грачево

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