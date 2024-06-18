Кузнецов Емельян Ефимович
Место рожденияГрачево
Дата рождения08.08.1772
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1772
Отец: Ефим Иванович Кузнецов
Мать: Арина (Ирина) Семеновна
Грачево
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кузнецов Киприян
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кузнецов Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна
Бракосочетание
20.03.1807
Рождение ребёнка
22.08.1813
Сын: Кузнецов Агафон Емельянович
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна
Грачево
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кузнецов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина (Орина) Ивановна
Грачево
Смерть
1835
Грачево