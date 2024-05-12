Матвеев Владимир Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1943
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
На заводе электросигнал
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
2011