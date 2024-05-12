Матвеев Владимир Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владимир Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1943

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
На заводе электросигнал
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
2011

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