(Ухтомская) Елизавета Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кн. Ухтомский Николай Петрович
Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кн. Ухтомский Александр Петрович
Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кн. Ухтомский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1848
Сын: Ухтомский Кн. Павел Петрович
Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич