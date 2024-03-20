(Ухтомская) Елизавета Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ухтомская) Елизавета Арсеньевна

(Ухтомская) Елизавета Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кн. Ухтомский Николай Петрович

Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кн. Ухтомский Александр Петрович

Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кн. Ухтомский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1848

Сын: Ухтомский Кн. Павел Петрович

Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

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