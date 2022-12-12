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Абдуллина Фания Саллямовна

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Место рождения

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1968

Дочь: Аминева Румия Сайтгалиевна

Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович

Аширово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1969

Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович

Рождение ребёнка
18.10.?

Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминев Сайтгалей Ямалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович

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