Абдуллина Фания Саллямовна
Место рождения
Дата рождения18.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1968
Дочь: Аминева Румия Сайтгалиевна
Отец ребёнка: Аминев Сайтгалей Ямалович
Рождение ребёнка
21.02.1969
Рождение ребёнка
18.10.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно