Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Пермякова) Людмила Александровна

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

27.04.1991

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1991

Отец: Пермяков Александр Валерьевич

Мать: Пермякова (Зимина) Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
31.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Михаил Викторович

Бракосочетание
14.03.2016

Муж: Токарев Михаил Викторович

Рождение ребёнка
07.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Михаил Викторович

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