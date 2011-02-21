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Дойников Алексей Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1918

Дата смерти

05.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918

Отец: Дойников Исай Павлович

Мать: Китанова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Дойников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
27.11.1952

Сын: Дойников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Дойникова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
19.05.1957

Дочь: Дойникова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Дойникова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна

Смерть
05.02.1992
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