Дойников Алексей Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1918
Дата смерти05.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918
Отец: Дойников Исай Павлович
Мать: Китанова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Дойников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
27.11.1952
Сын: Дойников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Дойникова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
19.05.1957
Дочь: Дойникова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
13.03.1961
Дочь: Дойникова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Федотовна
Смерть
05.02.1992