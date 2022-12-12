Жорина (Шиганова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорина (Шиганова) Мария Ивановна

Жорина (Шиганова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1891 ст.

Муж: Жорин Степан Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.

Сын: Жорин Никита Степанович

Отец ребёнка: Жорин Степан Дмитриевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close