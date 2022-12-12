Жорина (Шиганова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1891 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Жорин Степан Дмитриевич
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно