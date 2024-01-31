Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенков Евгений Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close