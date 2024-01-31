Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Солдатенков Евгений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно