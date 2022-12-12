Игнатьев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1906
Сын: Игнатьев Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.02.1913 и 01.03.1913
Сын: Игнатьев Александр Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Михаил Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно