Игнатьев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1906

Сын: Игнатьев Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 01.02.1913 и 01.03.1913

Сын: Игнатьев Александр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Старая Бесовка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Пётр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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