Матвеева (Михайлова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Михайлова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935

Отец: Михайлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1965

Сын: Матвеев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Васильевич

Красный Маяк, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Васильевич

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