Матвеева (Михайлова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935
Отец: Михайлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1965
Сын: Матвеев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Васильевич
Красный Маяк, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Матвеев Анатолий Васильевич