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Анисимов Федор Петров

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.02.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1889 ст.

Отец: Анисимов Петр Андреев

Мать: Елена Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
08.02.1889 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Александра Андреева
Восприемник
10.09.1910 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Сергей Сергеевич Анисимов
Восприемник
18.09.1912 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Сергеевна Анисимова
Смерть
Неизвестно
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