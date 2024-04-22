Анисимов Федор Петров
Место рождения
Дата рождения08.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1889 ст.
Отец: Анисимов Петр Андреев
Мать: Елена Петрова
Крещение
08.02.1889 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Александра Андреева
Восприемник
10.09.1910 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Сергей Сергеевич Анисимов
Восприемник
18.09.1912 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Сергеевна Анисимова
Смерть
Неизвестно