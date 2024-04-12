Андреева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Ефросинья

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андреев Роман Фролович

Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андреев (подкидыш) Тарас Никитич

Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Андреев Федор Фролович

Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Фрол Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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