Андреева Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андреев (подкидыш) Тарас Никитич
Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Андреев Фрол Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно