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Вакуров Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вакуров Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Васильева Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Вакурова Параскева Алексеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Вакурова Параскева Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакурова Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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