Вакуров Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вакуров Павел
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Васильева Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Вакурова Параскева Алексеевна
Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вакурова Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно