Дронова Марина Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Федор Давидов
Смерть
Неизвестно