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Дронова Марина Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дронов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дронов Федор Давидов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Федор Давидов

Смерть
Неизвестно
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