Wedmann (Jaworske) Herta
Место рожденияMaximowka [Maksimowka], Heimtal, Zhitomir, Ukraine, Russia
Дата рождения10.12.1906
Дата смерти21.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.12.1906
Восприемники: Friedrich Koenig [King], Natalie Meisner
Бракосочетание
18.01.1928
Рождение ребёнка
21.01.1935
Дочь: Hildebrandt (Wedmann) Agathe
Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Wedmann Helmut
Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich
Рождение ребёнка
22.07.1940
Сын: Wedmann Reinhold
Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich
Рождение ребёнка
14.04.1945
Сын: Wedmann Friedrich
Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich
Смерть
21.01.1973
Похороны
Неизвестно