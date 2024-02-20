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Wedmann (Jaworske) Herta

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Место рождения

Maximowka [Maksimowka], Heimtal, Zhitomir, Ukraine, Russia

Дата рождения

10.12.1906

Дата смерти

21.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1935 г.р.
Около 1937 г.р.
1940 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.12.1906
Восприемники: Friedrich Koenig [King], Natalie Meisner
Бракосочетание
18.01.1928

Муж: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

Рождение ребёнка
21.01.1935

Дочь: Hildebrandt (Wedmann) Agathe

Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Wedmann Helmut

Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

Рождение ребёнка
22.07.1940

Сын: Wedmann Reinhold

Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

Рождение ребёнка
14.04.1945

Сын: Wedmann Friedrich

Отец ребёнка: Wedmann Gottfried Genannt Fridrich

Смерть
21.01.1973
Похороны
Неизвестно

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