Алгазина Раиса Ивановна 21.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазина Раиса Ивановна

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

21.01.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
21.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Омск
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край станица Калининская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
25.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Афанасий Павлович

г. Омск
Рождение ребёнка
16.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Афанасий Павлович

г. Омск

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