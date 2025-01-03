Алгазина Раиса Ивановна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения21.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Омск
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край станица Калининская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Афанасий Павлович
г. Омск
Рождение ребёнка
16.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Афанасий Павлович
г. Омск