Журавкина (Глазова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавкина (Глазова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазов Степан

Мать: Глазова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.01.1949

Сын: Журавкин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Журавкин Анатолий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавкин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавкин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Журавкин Анатолий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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