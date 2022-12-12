Журавкина (Глазова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазов Степан
Рождение ребёнка
20.01.1949
Сын: Журавкин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Журавкин Анатолий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавкин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Журавкин Анатолий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно