Крохина Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохина Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1968

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тужилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1990

Дочь: Крохина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Крохин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Екатерина

Отец ребёнка: Андреянов Александр Николаевич

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