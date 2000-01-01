Крохина Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1968
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.1990
Дочь: Крохина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Крохин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Екатерина
Отец ребёнка: Андреянов Александр Николаевич