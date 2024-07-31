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Найденков Григорий

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Найденков Ефим

Мать: Найденкова Прасковья Даниловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Агафья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Марья Сергеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Найденков Евграф

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Найденков Корней

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Найденков Лукьян

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Потупина (Найденкова) Дарья

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Найденков Василий

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Найденков Михаил

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Найденков Архип

Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1854
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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