Найденков Григорий
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Найденков Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Найденков Евграф
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Найденков Корней
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Найденков Лукьян
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Потупина (Найденкова) Дарья
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Найденков Василий
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Найденков Михаил
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Найденков Архип
Мать ребёнка: Найденкова Марья Сергеевна
Смерть
1854