Ковалевская (Барсковец) Елизавета Михайловна 18.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалевская (Барсковец) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1957

Дата смерти

14.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1976

Дочь: Кучук (Ковалевская) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Ковалевский Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
12.12.1979

Сын: Ковалевский Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ковалевский Владимир Гаврилович

Смерть
14.06.2017

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