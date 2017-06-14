Ковалевская (Барсковец) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1957
Дата смерти14.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1976
Дочь: Кучук (Ковалевская) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Ковалевский Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
12.12.1979
Сын: Ковалевский Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ковалевский Владимир Гаврилович
Смерть
14.06.2017