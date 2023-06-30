Косенко Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Пожидаев Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пожидаев Сергей Леонидович
Смерть
Неизвестно