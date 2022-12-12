Лагун Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1933
Дочь: Лагун Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Лагун Иван Николаевич
Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Гавриловка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область