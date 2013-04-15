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Звонников Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1953

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953

Отец: Звонников Петр Федорович

Мать: Звонникова (Ляхова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федькаева (Звонникова) Юлия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Звонникова (Прокофьева) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонникова (Прокофьева) Татьяна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Белышева (Звонникова) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Звонникова (Прокофьева) Татьяна

Смерть
15.04.2013

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