Звонников Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1953
Дата смерти15.04.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федькаева (Звонникова) Юлия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонников Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Звонникова (Прокофьева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Белышева (Звонникова) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Звонникова (Прокофьева) Татьяна
Смерть
15.04.2013