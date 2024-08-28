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Козлова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1952

Отец: Козлов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1976

Дочь: Певень (Козлова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Шнейдер (Козлова) Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Васильевич

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