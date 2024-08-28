Козлова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1952
Отец: Козлов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1976
Дочь: Певень (Козлова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1981
Дочь: Шнейдер (Козлова) Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Васильевич