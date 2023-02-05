Ягипко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Купил за 30 рублей дом в Никитовке с соломеной крышей (отец помнит его еще)
Рождение ребёнка
26.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ягипко (Рыбалко) ?
Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно