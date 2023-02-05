Ягипко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгипко Иван

Ягипко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Купил за 30 рублей дом в Никитовке с соломеной крышей (отец помнит его еще)
Рождение ребёнка
26.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ягипко (Рыбалко) ?

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.