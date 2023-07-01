Курмаева Галия Баймуратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева Галия Баймуратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1983

Отец: Темралиев Баймурат Сарсенович

Мать: Кильмухамедова Фарида

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