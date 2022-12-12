Лысенко (Ревнивых) Надежда Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Ревнивых) Надежда Геннадьевна

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

21.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948

Отец: Владыкин Геннадий Александрович

Мать: Ревнивых Мария Георгиевна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.03.1973

Сын: Долгов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Долгов Владимир Гаврилович

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысенко Сергей Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Сергей Иванович

Смена фамилии
Неизвестно
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