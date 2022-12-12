Лысенко (Ревнивых) Надежда Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948
Рождение ребёнка
02.03.1973
Сын: Долгов Денис Владимирович
Отец ребёнка: Долгов Владимир Гаврилович
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысенко Сергей Иванович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно