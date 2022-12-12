Телегин Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти01.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Телегин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Телегин Александр Степанович
Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1942