Телегин Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

01.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

1900 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Телегин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телегин Александр Степанович

Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Ефросинья Михайловна

Смерть
01.08.1942
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