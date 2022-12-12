Лядова Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Лядов Артамон Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Лядов Федор Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Лядов Иван Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Лядов Иван Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Калина Иванович

Смерть
Неизвестно
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